جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي الأول لسلامة المريض .. صور

قامت جامعة عين شمس بالاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المريض، وقد تم ذلك من خلال تزيين كل من قصر الزعفران، وكذلك مبنى كلية الطب، ومختلف أبنية المستشفيات الجامعية عن طريق اللون البرتقالي.

الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المريض بجامعة عين شمس

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي الأول لسلامة المريض داخل جامعة عين شمس، قد جاءت من خلال تنظيم كلية الطب بالإضافة إلى مختلف مستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والتي تم عن طريق المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط ومكتب تمثيل المنظمة في جمهورية مصر العربية.

كما تجدر الإشارة إلى كون ذلك قد أتى في ظل تعليمات وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والسيد الأستاذ الدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى السيدة نجوى متولى عضو اللجنة الدولية لسلامة وأمان المريض.

فعاليات الاحتفال بجامعة عين شمس

وعلى الجانب الآخر يذكر أن فعاليات الاحتفال الخاصة باليوم العالمي الأول لسلامة المريض كانت قد انطلقت في صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٩، وكان قد شمل الاحتفال إقامة يوم علمي، بالإضافة إلى إقامة معرض لإرشادات سلامة المريض في المستشفيات، وعمل جلسة عن المعايير القومية الخاصة بسلامة المريض، هذا بالإضافة إلى إقامة مجموعة من الفاعليات الأخرى التي تهدف إلى نشر الوعى الخاص بسلامة وأمان المريض في مختلف المستشفيات، والذي قد تم توجيهه إلى مختلف طلاب وطالبات كلية الطب.

صور من احتفالات جامعة القاهرة باليوم العالمي لسلامة المريض

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