مواصلة تسليم طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس البطاقات الإلكترونية

قامت كلية الألسن في جامعة عين شمس باستضافة فريق العمل الخاص ببنك مصر، وذلك في ظل التعاون والتنسيق الفعال القائم بين كل من إدارة جامعة عين شمس ومختلف المؤسسات الحكومية،

تسليم البطاقات الإلكترونية لطلاب كلية الألسن

ومن الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، وتحت إشراف السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، قد قامت بالتعاقد مع بنك مصر علي القيام بسداد الرسوم الدراسية الخاصة بطلاب وطالبات كلية الألسن وذلك عن طريق بطاقة المدفوعة الإلكتروني.

كما قد صرحت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن في جامعة عين شمس، أن ذلك قد أتى بالتزامن مع عملية استلام الأوراق الخاصة بالطلاب بالإضافة إلى عملية القيام بدفع مصروفات الدراسة.

وأضافت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أنه يجب على كل من الطلاب والطالبات سواء الجدد أو القدامى سرعة الذهاب إلي مقر توزيع البطاقات الإلكترونية وذلك في حرم كلية الألسن، ويجب ذكر أن البطاقات الإلكترونية يتم توزيعها بشكل مجاني تمامًا؛ ولكن يجب أن يقوم الطالب بإحضار بطاقة الرقم القومي الخاص به عند التقديم من أجل استلام الكارت الإلكتروني الخاص به.

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صور من تسليم البطاقات الإلكترونية لطلاب كلية الألسن