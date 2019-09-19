نائب رئيس جامعة عين شمس يبحث مع سفيرة البرتغال مراسم افتتاح أول قسم للغة البرتغالية في...

قام السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب بعقد اجتماع مع السيدة مادالينا فيشر، سفيرة البرتغال في القاهرة، وقد جاء ذلك بحضور كل من الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، بالإضافة إلى وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة البرتغالية داخل كلية الألسن، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه يوم الإثنين القادم الموافق ٢٣ من شهر سبتمبر الحالي لعام 2019.

بحث فعاليات افتتاح قسم اللغة البرتغالية بعين شمس

ومن الجدير بالذكر قيام كل من السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب والسيدة مادالينا فيشر، سفيرة البرتغال ببحث مختلف الترتيبات النهائية قبل أن يتم افتتاح قسم اللغة البرتغالية، والذي يعتبر القسم الأول من نوعه على مستوى مختلف الجامعات المصرية الحكومية وقد جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد كامويش لللغات.

كما تجدر الإشارة إلى كون السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود كان قد أشاد بالتعاون المثمر بين البلدين في العديد من المجالات المتنوعة، وأكد سيادته على أن بدء وافتتاح قسم اللغة البرتغالية داخل كلية الألسن يعتبر بمثابة تتويج لهذا التعاون القائم بين البلدين؛ وذلك لأهمية هذا التعاون الكبير وكونه يؤثر على جميع المستويات عن طريق ما سينتج عنه هذا القسم من خريجيين يتمكنوا من القيام بدعم سوق العمل في الكثير من القطاعات المختلفة مثل قطاع السياحة أو قطاع الاقتصاد أو التجارة و غيرها العديد من المجالات الأخرى.

وأوضح “الدكتور عبد الفتاح سعود” أن جامعة عين شمس في ظل قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني تحرص بشكل كبير على تقديم مختلف سبل دعم و رعاية كل ما هو جديد ومؤثر على المجتمع، من مجالات علمية تعمل على مواكبة العصر، وتقوم بربط البحث العلمي والأكاديمي بمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

كما قد أوضحت السيدة مادالينا فيشر سفيرة البرتغال في القاهرة مدى حرص الجانب البرتغالي على توفير جميع سبل الدعم الأكاديمي والفني والمادي؛ من أجل أن تستمر سبل التعاون المختلفة والمتعددة بين البلدين، كما قد أعربت “فيشر” عن مدى سعادتها الكبيرة بوجود قسم اللغة البرتغالية داخل واحدة من أعرق وأقدم كليات اللغات داخل مصر وهي كلية الألسن الموجودة في جامعة عين شمس.

إقبال الطلاب على قسم اللغة البرتغالية

وأضافت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد أن هناك إقبال كبير من قبل الطلاب والطالبات على الالتحاق بقسم اللغة البرتغالية، كما قد أشارت إلى أن أعضاء هيئة التدريس الموجودين داخل قسم اللغة البرتغالية هم أشخاص من ذوي الخبرات على أعلى مستوى من التعليم الأكاديمي، ومن بينهم عدد ٢ أساتذة زائرين من معهد كامويش لللغات.

وعلى الجانب الآخر يذكر أن السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب كان قد وجه بمشاركة قسم اللغة البرتغالية في احتفالات الجامعة الخاصة باستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، أثناء اللقاء، وأوضح أن ذلك من المخطط أن يتم عن طريق وجود جناج خاص يعمل على عرض أهم المعالم الثقافية والفنية والسياحية والفلكلورية المميزة لدولة البرتغال، هذا بالإضافة إلى العمل على توضيح طبيعة الدراسة بقسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن في جامعة عين شمس.

صور من الاستعدادات النهائية لافتتاح قسم اللغة البرتغالية

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