ختام الدورة التدريبية لتطبيق نظام المحاسبة الحكومية بجامعة عين شمس .. صور

في ظل تعليمات وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قد تم العمل على ختام فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بتطبيق نظام المحاسبة الحكومية وذلك في كل من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، ويأتي ذلك بهدف العمل على تحسين وتطوير الأداء وتنمية موارد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، حيث قد قام بتنظيمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس.

ختام الدورة التدريبية لتطبيق نظام المحاسبة الحكومية

ومن الجدير بالذكر أن تلك الدورة التدريبية كانت قد جاءت تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقد جاء ذلك بالتنسيق مع مركز الاستشارات المالية والمراجعة تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور محمد أحمد شاهين رئيس قسم المحاسبة والمراجعة في كلية التجارة، بالإضافة لكون ذلك كان قد جاء تحت إشراف السيد الأستاذ سهيل حمزة أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون القطاع.

وقد جاءت تلك الدورة التدريبية من أجل العمل على توحيد المفاهيم المالية والإدارية والقانونية، وكذلك الارتقاء والعمل على تطوير وتحسين الأداء، وكذلك تنمية موارد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك لكل من السادة وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى السادة مديري وأمناء المراكز ذات الطابع الخاص، والسادة مديري الحسابات ومسئولي الشراء والتخزين في المراكز والوحدات، وذلك على مدار يومين.

كما تجدر الإشارة إلى كون الدورة التدريبية كانت قد اشتملت على التعريف بقانون اعتماد الموازنة، وكذلك أعمال الصرف من الحسابات الدائنة والمدينة، بالإضافة إلى الحسابات الختامية للمراكز والوحدات الخاصة، وكذلك حالات التحصيل الالكتروني، والقيام بالرد علي مختلف الاستفسارات المحاسبية.

وعلى الجانب الآخر يذكر أنه قد تم القيام بتسليم مختلف الشهادات إلى السادة المشاركين في فعاليات تلك الدورة التدريبية، والذي قد بلغ عددهم ٧٥ مشارك ومشاركة من مختلف المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

صور من فعاليات ختام الدورة التدريبية



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