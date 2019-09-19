تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بكليات جامعة الأزهر

بعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، بدأ الطلاب الاستعداد للتقدم بملفاتهم الشخصية إلى الكليات المرشحين فيها بجامعة الأزهر، وننشر في المقال التالي خطوات والملفات المطلوب للتقدم للدراسة بكليات جامعة الأزهر.

كانت جامعة الأزهر قد أوضحت الأوراق الواجب توافرها واستيفاؤها في الملف الخاص بالطالب المتقدم لجامعة الأزهر، والذين قد تلقوا بطاقات الترشيح الخاصة بهم للالتحاق بكليات الجامعة للعام الدراسى 2019-2020.

كان التقديم للكليات بدأ يوم الأحد الماضي، وتهيب الجامعة بجميع الطلاب الذهاب إلى كلياتهم ومعهم ملف يحتوى الأوراق التالية:

الأوراق المطلوبة للتقدم بكليات جامعة الأزهر

1- أصل شهادة نتيجة الثانوية الأزهرية ومعها صورتين للشهادة ويمكن الحصول عليها من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

2- بطاقة الترشيح التي يتم طباعتها من خلال موقع التنسيق مع صورتين لها وعلى الطالب أن يتوجه للكلية التي تم ترشيحه بها في موعد أقصاه ١٥ يوما من ظهور نتيجة التنسيق.

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3- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر مع صورتين لها ويمكن استخراج هذه الشهادة من السجل المدنى أو مكتب البريد.

4- صورتين للبطاقة الشخصية الخاصة بالطالب.

5- صور شخصية للطالب مقاسات 4×6.

6- استمارة 2 جند و6 جند للذكور من قسم الشرطة أو مديرية الأمن.

7- توضع كافة الأوراق السابق ذكرها فى دوسيه وتسلم لشئون الطلاب بالكلية المرشح فيها الطالب.

وتؤكد الجامعة على ضرورة التقديم في الكليات خلال ١٥ يوما من ظهور نتيجة التنسيق حيث أنه إذا مر 15 يوما وكان الطالب لم يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة التي تم ذكرها سابقا يعتبر متنازلا عن الالتحاق بجامعة الأزهر.