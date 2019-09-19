عمرو دياب يتصالح مع روتانا

أعلن الفنان المصري عمرو دياب، تصالحه بشكل نهائي مع شركة الإنتاج الصوتي والمرئي روتانا، بعد 4 أعوام من الخلافات بين الطرفين.

وأوضح دياب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "برعاية المستشار تركي آل الشيخ تم التصالح بين الميجا ستار عمرو دياب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات"

ونشر دياب صورة تجمع المستشار القانوني له أشرف عبد العزيز وشقيقه عماد دياب ومحمد حلمي المستشار الإعلامي نيابة عن سالم الهندي مدير روتانا.

يذكر أن كاظم الساهر وماجد المهندس وراشد الماجد ورابح صقر وعبد المجيد عبدالله تدخلوا صيف 2017 لطي صفحة الخلافات القضائية المشتعلة بين المطرب عمرو دياب وشركة الانتاج روتانا

Advertisements

وعقدت للمرة الأولى جلسة ودية في القاهرة لحل الأزمات القانونية بين الطرفين بحضور سالم الهندي المدير التنفيذي للشركة.

وتم الاتفاق على تصفية الخلافات والقضايا المرفوعة أمام المحاكم المصرية، خاصة وان دياب استقر على تأسيس شركة انتاج باتت تتولى كل أموره الفنية، ولم تشهد الجلسة اية مناقشة حول عودة دياب للتعامل مع روتانا مجددا

وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لحصول كل طرف على حقه القانوني بعد تسويات ودية قد تعيد للهضبة حق استخدام أغنياته القديمة، مقابل التنازل عن قضايا التعويضات المرفوعة منه ضد شركة روتانا بعد فسخ تعاقده في نوفمبر من العام 2015.

وكانت "روتانا" قد اقامت دعوي مطالبة بالزام عمرو دياب بدفع اجمالي مليون دولارا و137 ألف دولارا زعماً منها انه قد اخل بالتزاماته التعاقدية.

وترافع اشرف عبدالعزيز مطالباً برفض الدعوي وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة وعدم توافر شروط حوالة الحق طبقاً للمادة 303 مدني وحكمت المحكمة برفض الدعوى والزام شركة روتانا بالمصروفات القضائية. وفق "سيدتي نت".