شاهد: باسم يوسف يوضح حقيقة موقفه من حملة التأييد

فاجئ الإعلامي المصري باسم يوسف جمهوره بمقطع مصور جديد بعنوان " رسالة تأييد لابد منه" عبر صفحته على فيسبوك والتي جعلت الجمهور يتساءل عن حقيقة تصريحاته.

وقال يوسف في الفيديو:" احنا بنمر بوقت صعب جدًا ودا الوقت اللي الواحد يقف فيه موقف واضح وصريح ويدّي رسالة تأييد واضحة جدًا مفيهاش أي لبس لشخص ممكن الناس تختلف عليه وتبقى زعلانة منه لكن في الآخر هو أثبت لنا إنجازاته وازاي هو بقى قد المسئولية".

وأضاف: "خصوصًا الأيام دي وهو بيواجه ناس شككت فيه ومدتلوش الفرصة لكن هو أثبتلهم إنه قدها"، وتابع ساخرًا: "عشان كدا يوم الحد الجاي ماتش ليفربول وتشيلسي .. صلاح أنت قدها .. أقف لهم واحنا بنؤيدك وكلنا معاك".

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اعتاد الجمهور على طريقة باسم يوسف الساخرة بعرض بعض القضايا وتضمينها في حديثه خاصة أن الفيديو يأتي في وسط رسائل دعم وتأييد أطلقها بعض الفنانين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب "الشبكة العربية".