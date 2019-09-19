شاهد: كيف ساعد مينا مسعود حفيدة الزعيم بإنقاص وزنها؟

نشر المخرج المصري رامي إمام صورة الفنان مينا مسعود مع حفيدة الزعيم عادل إمام هالة مقبل بعد شهور من انتظار مقبل لحظة اجتماعها بنجمها المفضل وحصولها على نسخة موقعة من فيلم علاء الدين.

وكشف رامي إمام بأن لقاء مينا مسعود وهالة مقبل جاء بعدما وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي.





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وتقابل كلاً من مينا مسعود وهالة مقبل فور وصوله مصر تمهيداً لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.

رامي نشر عبر حسابه بموقع إنستغرام أول صورة لحفيدة عادل إمام هالة مقبل مع مينا مسعود وهو يمنحها نسخة من فيلم علاء الدين وعلق عليها قائلاً:" عندما يكون لديك حلم ... تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عامًا، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر".

وتابع رامي إمام:" هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرًا لكونك رمزًا وملهمًا لأجيالنا، ربنا يحفظك".