الهيئة العليا بالمغرب توقف برنامج The Kotbi لهذا السبب

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب المسؤولة عن تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني، عن قرار منع بث برنامج تلفزيوني بسبب تحريض الرجال على ضرب النساء، ومعتبراً ذلك بأنه سلوك جيد.

وأصُدر القرار بوقف برنامج The Kotbi tonight، بعد أن تطرق مقدمين البرنامج والضيف المغني الشعبي عادل الميلودي، و صرح قائلاً :" إن من لا يضرب زوجته ليس رجلاً، وإن من حق كل رجل أن يضرب زوجته أو يفعل بها ما شاء".

من جانبه أوضح المجلس التابع للهيئة العليا، أنه عقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع، وقررّ وقف بث البرنامج على قناة "شدى تي في"، لمدة ثلاثة أسابيع، مع قراءة بيان إخباري بالقرار على المحطة الإذاعية نفسها، في الموعد المعتاد لبث البرنامج.

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واعتبر المجلس أن هذا البرنامج ارتكب عدة خروقات قانونية، خاصة تلك المتعلقة بمناهضة العنف ضد المرأة، وبالمسؤولية التحريرية، وبواجب التحكم في البث، مضيفاً أن تصريح ضيف البرنامج تعتبر إشادة وتنويها بالعنف ضد المرأة، وفقاً لموقع العربي الجديد.

وشدّد المجلس على أن مقدّم البرنامج لم يعمل على التصدي لتصريحات ضيفه، بل "استرسل في التفاعل معه ضمن قالب هزلي يعطي الانطباع بالتطبيع معه والتسليم به، و أفسح المجال للضيف لتكرار تصريحاته الداعية إلى العنف ضد النساء، مما أخل بواجب التحكم في البث كأحد مكونات المسؤولية التحريرية للمتعهد".

يذكر أن تصريحات ضيف البرنامج، أثارت غضب رواد منصات التواصل الاجتماعي وانهالت الانتقادات عليهم، كما تقدمت جمعيات ومنظمات بمجموعة من الشكاوى للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهددت بمقاضاة المغني عادل.