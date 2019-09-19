تعرف على أكثر المطارات في العالم ازدحاماً

تعتبر المطارات من أهم وسائل النقل الجوي الموجودة في معظم دول العالم، حيث تعد واجهة الدولة التي تستقبل وترحل بنفس الوقت الآلاف من الأشخاص، بحسب إحصائية فإن هناك مطارات مزدحمة بسبب كثرة المسافرين، إليك قائمة بأكثرهم إزدحاماً حسب احصائية من المطارات العالمية 2019 :-

جاء مطار (أتلانتا الأمريكي الدولي) على رأس القائمة، حيث يمر من خلاله حوالي 107 ملايين مسافر في عام 2018، وتزداد نسبة المسافرين بـ 6.4% سنوياً.

ويعتبر مطار أتلانتا الدولي من المطارات الأكثر ازدحاما لمدة 21 عاماً. حيث يمكنك الوصول إلى 80% من أمريكا بساعتين عبر هذا المطار، وقد مر عبره 107.4 مليون شخص.

ويأتي مطار (بكين الدولي) في المركز الثاني، يعد المطار الأكبر والأكثر نشاطاً بين مطارات الصين، ويضم مركز العمليات الرئيسي لخطوط الصين الجوية.

أما مطار (دبي الدولي) يحتل المركز الثالث، ويعتبر المطار أهم مركز جوي على مستوى الشرق الأوسط وواحد من أفضل عشر مطارات في العالم وأسرعها نمواً، يستقطب حاليا أكثر من 115 شركة طيران تغطي أكثر من 135 وجهة حول العالم.

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ويتبعها مطار لوس أنجلوس الدولي، الذي يعتبر أحد أكبر المطارات وأكثرها حداثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ومطار طوكيو هانيدا الدولي ، وهونغ كونغ وغيرها، وفقاً لموقع سبوتنيك.

ولكن حسب الإحصائية فإن في حال تحصيل ومعرفة عدد السفرات الدولية ، فإن مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الأولى ويتبعه بعد ذلك مطار هيثرو في لندن.