طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي الاغا واربح من جوائز الـ3000000$

نقدم لكم متابعي وكالة سوا الإخبارية طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الذي يطمح ويحلم العديد بالمشاركة في مسابقة الحلم التي تذاع عبر قناة “أم بي سي”، حيث يقدم الجوائز عبر برنامج الإعلامي “مصطفى ألاغا” في برنامجه الشهير برنامج “صدى الملاعب”.

وانطلق البرنامج برعاية مؤسسة “أم بي سي” وفاز بالجائزة العديد من المشاركين عبر سنوات كثيرة ويستمر البرنامج في تحقيق الأحلام، ويستمر برنامج “الحلم” بتحقيق أحلام العديد من المشاركين عبر اكثر من 12 عامًا قدم فيهم الآلاف من الجوائز للمشتركين

وانطلقت الجائزة من منصة العرب وكل العرب شاشة “أم بي سي” وكانت الجوائز في بداية البرنامج “250”ألف دولار وازدادت الجوائز على مر مواسم البرنامج لتصل إلى أكثر من “3000000”دولار ليحقق أكبر عدد من المشاركين أحلامهم.

وأضاف القائمون على البرنامج جوائز اخرى إضافية لكي يتمكن الفائز من إسعاد أكبر قدر من ذويه معه وأقاربه وأيضًا لم تقتصر المسابقة على الموسم الرسمي لها بل انطلقت طوال شهر رمضان وأيضًا في الأعياد ويعد برنامج الحلم من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي واكتسب شهرته أيضًا من مقدم البرنامج وهو الإعلامي “مصطفى ألاغا”.

يمكنك الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية على الارقام التالية الخاصة بكل دولة.

مصر: Etisalat 95450

Vodafone 95450 .

Orange 95450

موريتانيا Mauritel 1559

المغرب Inwi 9669

Orange 9669

تونس Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

العراق: Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833

الأردن: Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858

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فلسطين Jawwal 1623

Wataniya 6750

سوريا MTN 1736

Syriatel 1736

الإمارات Etisalat 6070

du 3636

البحرين Batelco 94000

VIVA 98885 – VIVA 98885

Batelco 94000

السعودية Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

الكويت Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

Etisalat 6070 – Du 3636

عمان GSM 90434

رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092.