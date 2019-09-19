تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة سناب سارة اليافعي يثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات الفنانة اليمنية سارة اليافعي، حيث انتشرت أخبار يوم أمس تُفيد بأنّ هناك فضيحة لسارة اليافعي، الأمر الذي دفع الآلاف من المتابعين لها للاطلاع على تفاصيل هذا الخبر، فمنهم من تساءل ما هي تفاصيل قصة سارة اليافعي.

والفنانة اليمنية سارة اليافعي تُقيم في المملكة العربية السعودية، ولها باع كبير في مجال الفن والإعلام، استطاعت أن تخطف أنظار الآلاف من متابعي عالم الفن والموضة، والإعلام سواء في المملكة، أو غيرها من دول الخليج المُحيطة بها ذات العلاقة الوطيدة بالمجتمع السعودي .

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واستطاعت الفنانة سارة اليافعي أن تكون واحدة من نجمات السوشيال ميديا اللاتي لهنّ قاعدة جماهيرية كبيرة، وها هو سنابها قد بات وجهةً أساسية للآلاف من المتابعين لها، وللكثير من أخبار الفن وعالم التمثيل والسوشيال ميديا.

شاركت سارة اليافعي في الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة، فقد جسّدت أهمّ الأدوار، ومن بين أهمّها دورها في مسلسل شباب البومب السعودي للكوميديا في كافة أجزائه، ودخلت في المجال الفني في عام 2007 مسلسل عمشة بنت عماش.