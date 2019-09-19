2019xxx فيديو رانيا يوسف..فيديو رانيا يوسف وخالد يوسف ..+18رانيا يوسف وخالد يوسف

آخر أخبار رانيا يوسف وخالد يوسف ، شاهد كامل فيديو راينا يوسف الاخير.

أثار فيديو رانيا يوسف الجديد المزعوم، يوم الجمعة، ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، في وقت هددت الفنانة المصرية الشهيرة بمقاضات من يروج الشائعات حولها.

ويدور الحديث من قبل النشطاء عن فيديو مزعوم للفنانة رانيا يوسف، مع المخرج خالد يوسف في أوضاع يقولون إنها فاضحة وغير مناسبة.

نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي عبر تويتر بيان صحفي بخصوص الفيديو المسرب لها مع خالد يوسف قائلة “يعلن المكتب الإعلامي للفنانة رانيا يوسف، أنه سوف يتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تسئ لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أي أخبار أو صور للتشهير بها وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات، وأنه لن يتم الاستهانة مع اي شخص او جهة يساعد بنشر اي مواد مسيئة وكاذبة، وسيتم محاسبته قانونيا.

وسخر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما يتداوله البعض حول حقيقة وجود فيديو جديد للفنانة رانيا يوسف، مؤكدين عدم وجود فيديو وأن ما يتم تناقله ليس لها إنما لشخصية أخرى.

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وكتب أحد المتابعين عبر (تويتر) إن رانيا يوسف تضيق ذرعا بالإساءة وتهدد باللجوء إلى القضاء