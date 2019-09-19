طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفي ألاغا

نقدم لكم متابعي وكالة سوا الإخبارية طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الذي يطمح ويحلم العديد بالمشاركة في مسابقة الحلم التي تذاع عبر قناة “أم بي سي”، حيث يقدم الجوائز عبر برنامج الإعلامي “مصطفى ألاغا” في برنامجه الشهير برنامج “صدى الملاعب”.
وانطلق البرنامج برعاية مؤسسة “أم بي سي” وفاز بالجائزة العديد من المشاركين عبر سنوات كثيرة ويستمر البرنامج في تحقيق الأحلام، ويستمر برنامج “الحلم” بتحقيق أحلام العديد من المشاركين عبر اكثر من 12 عامًا قدم فيهم الآلاف من الجوائز للمشتركين
وانطلقت الجائزة من منصة العرب وكل العرب شاشة “أم بي سي” وكانت الجوائز في بداية البرنامج “250”ألف دولار وازدادت الجوائز على مر مواسم البرنامج لتصل إلى أكثر من “3000000”دولار ليحقق أكبر عدد من المشاركين أحلامهم.
وأضاف القائمون على البرنامج جوائز اخرى إضافية لكي يتمكن الفائز من إسعاد أكبر قدر من ذويه معه وأقاربه وأيضًا لم تقتصر المسابقة على الموسم الرسمي لها بل انطلقت طوال شهر رمضان وأيضًا في الأعياد ويعد برنامج الحلم من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي واكتسب شهرته أيضًا من مقدم البرنامج وهو الإعلامي “مصطفى ألاغا”.
يمكنك الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية على الارقام التالية الخاصة بكل دولة.
مصر: Etisalat 95450
Vodafone 95450 .
Orange 95450
موريتانيا Mauritel 1559
المغرب Inwi 9669
Orange 9669
تونس Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
العراق: Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833
الأردن: Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858
فلسطين Jawwal 1623
Wataniya 6750
سوريا MTN 1736
Syriatel 1736
الإمارات Etisalat 6070
du 3636
البحرين Batelco 94000
VIVA 98885 – VIVA 98885
Batelco 94000
السعودية Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
الكويت Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
Etisalat 6070 – Du 3636
عمان GSM 90434
رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092.