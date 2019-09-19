شاهد: هكذا أكدت رنا الأبيض للجمهور خلع زوجها

نشرت الفنانة السورية رنا الأبيض عبر حسبها الشخصي على فيسبوك وثيقة خلع زوجها تأكيداً للخبر الذي أوردته قبل أسابيع بقرار انفصالها عن زوجها وائل الدباس بعد خيانته لها.

وكانت رنا الأبيض قد نشرت مباركتها العلنية لزوجها الدباس بعد علمها بخطوبته سراً من شيرين عقاد في إشارة منها لعلمها بالخبر بالرغم من إصراره على سرية الخطوبة.

وأظهرت صورة قرار المحكمة بالمخالعة التي تمت في التاسع من سبتمبر الجاري كما توجهت من خلال التعليق بالشكر لكل من ساندها ووقف بصفها لافتةً إلى أنها لا تتمنى أن يعيش أي شخص مرارة موقفها .

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استمر زواج رنا الأبيض ووائل الدباس ما يقارب 13 عاماً دون أن يثمر عن أطفال ويذكر بأن طفل رنا الأبيض "يوشع" من زواجها الأول من رجل الأعمال عصام طوغلي، بحسب " سيدتي".