ريهام سعيد توجه رسالة للمنتقدين

نشرت ريهام سعيد المذيعة المصرية المتوقفة عن عملها بعد تقديم شكاوى ضدها عقب تصريحاتها الأخيرة التي أثارت غضب الجمهور، تغريدة موجهة لكل المنتقدين طالبتهم الانشغال بأنفسهم والتركيز في حياتهم.

وشاركت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على منصة الانستغرام صورة لها، معلقةً عليها :" مشغولين اوي تحاسبوا الآخرين وتوقفوهم وتهدوهم وتشمتوا فيهم اكنكوا في الآخرة هاتتحاسبوا عن أعمالهم. ركزوا شويه في نفسكوا واعمالكم ونواياكوا لان على الاقل دي الحاجة الوحيدة الي عارفنها عن يقين عشان الظلم وحش"، وفقاً لموقع صدى البلد.

وتعرضت مؤخراً ريهام سعيد بعد تصريحاتها عن أصحاب الوزن الزائد، إلى هجوما كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى إيقافها من الظهور على قناة الحياة وتم تحويلها للتحقيق في المجلس الأعلى للإعلام. وكذلك تحويلها للتحقيق قضائياً.