شاهد: صحفية أمريكية تحاول التواصل مع ميت

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الى الصحفية الأمريكية سارا والش، تقول فيه للمشاهدين إنها حاولت التواصل مع رجل ميت للتعليق على خبر وفاته.

وكانت الصحفية الأمريكية تبث تقريرا مباشرا لقناة لوس أنجلوس الإخبارية (KLTA) عن مطاردة قاتلة في جنوب كاليفورنيا عندما تعرضت لهذا الموقف المحرج، لافتة الى أن حاولنا الوصول إلى الرجل المتوفى في تلك المطاردة، لكنه لم يكن متاحا للتعليق بحسب صحيفة Metro البريطانية.

ولا يظهر من الفيديو، الذي عندما شاركه ياشار علي عبر مواقع التواصل، حصل على أكثر من 90 ألف إعجاب ونحو 23 ألف إعادة نشر، متى تم بثه تحديدا على الهواء.

وأثار المقطع تعليقات وضحك آلاف الأشخاص أيضا، فعلقت ماري إليزابيث سميث قائلة: "كم كان وقحا بعدم التعليق على وفاته. بعض الناس لم تعُد لديهم أخلاق"، حيث ردَ عليها جيري رابسكاليون: "ربما يفضل البريد الإلكتروني".

Advertisements

وكتب ياشار: "يمكنني القول إنِني كدت أموت من الضحك….".

وأضاف ريجي ليديسما: "إذا حصلت على تعليق، فسيكون سبقا صحفيا من أعلى مستوى"، في حين سخِرت كاترينا فونيشكا قائلة: "يحدث أحيانا أن يكون بعض الموتى غير متاحين. وهذا مزعج بشكل خاص للصحفيين".

وأشار موقع KLTA الى ان الصحفية سارا والش مراسلة محترمة تلقت ترشيحا لجائزة إيمي عن عملها، ففي الحادي عشر من سبتمبر، كانت سارا في نيويورك مراسلة من أسفل برجي التجارة العالميين في أعقاب الهجمات.