نتائج موقع الماستر لتسجيل بالجامعات الجزائرية 2019_2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر اليوم الخميس، نتائج البكالوريا الجزائرية في نصف الأخير من شهر جويلية 2019، وذلك برقم تسجيل الطلاب للامتحانات 2019 لتنسيق الجامعات الجزائرية.

وتقدم لكم وكالة سوا الاخبارية جميع الروابط التي تخص تسجيل الطلاب، الناجحين في البكالوريا 2019، في رابط تسجيل الجامعات، كما يتابع معكم موعد تقديم التظلمات وامتحانات الدورة الثانية، حيث يبحث الطلاب عن رابط تسجيلات الجامعات 2019 لتنسيق الجامعات الجزائرية، ليتعرف كل طالب على الجامعات المناسبة درجاته الامتحانية.

بعد أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2019، يقوم موقع الماستر بالإعلان عن بداية التسجيل الإلكتروني للطلاب، لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والجامعات بالجمهورية الجزائرية، في فترة محددة، بعد النتائج، حيث يتم فتح الموقع عبر بوابة الأرضية الرقمية للتسجيل في الماستر، للسنة الجامعية الأولى والماستر الثانية والثالثة، الليسانس.

رابط تسجيلات الجامعات الجزائرية 2019 هنــــــــا أو هنــــا

وعملت وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن تقديم رؤية، لضمان دقة المعلومات والمراجعات، وسرية بيانات الطالب، والقضاء على المحسوبية.

وقامت الوزارة باستحداث هذا النظام الإلكتروني المتميز، لضمان حصول كل طالب على ما يستحق حسب المستوى العلمي له، وبذلك قامت وزارة التعليم برفع يد الجامعات عن اختيار المرشحين للدرجات العليا، وجعل الاختيار بشكل إلكتروني، لضمان الشفافية

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تسجيلات الطلاب الإلكترونية على موقع الماستر

إدخال ملفات الطلاب إلكترونيا

دراسة طلبات الترشح على مستوى المؤسسات الجامعية الجزائرية.

تأكيد الطالب على الرغبات التي قام باختيارها على الموقع.

الإعلان عن نتائج القوائم الابتدائية للمرشحين.

كما يتم التسجيلات النهائية للسنة الأولى ماستر، الثانية ماستر، وحتى الثالثة، الليسانس.