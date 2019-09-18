شاهد: مستشار الرئيس مرسي يهاجم محمد علي

استنكر المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي أحمد عبد العزيز تسوية رجل الأعمال محمد علي في فيديوهاته بين الرئيس مرسي، وبين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وكتب مستشار مرسي عبر حسابه في فيسبوك : " المساواة بين الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعبد الفتاح السيسي، جريمة أخلاقية، وسياسية، وشرعية، لا يرتكبها إلا جاهل، أو مُغيَّب، أو أعمى".

وأضاف أن الرئيس الشهيد جاء بإرادة الشعب .. أما الخائن المنقلب، فجاء بإرادة مستخدميه، المتآمرين على مصر، لافتا الى أن الرئيس الشهيد لم تمتد يده، إلى جنيه واحد في خزينة مصر، ولم يفكر - من الأساس - في استغلال نفوذه؛ ليجامل أحدا من أهله.

أما الخائن المنقلب، فقد نهب المليارات، وأنفق منها - بغير حساب - على طلبات انتصار، وزرع أحد ابنيه في المخابرات العامة، والآخر في النيابة الإدارية.وفق قوله

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وطالب رجل الأعمال محمد علي أن يركز على " السيسي" قائلا : " خليك في السيسي الخائن، يا محمد علي، وابعد عن الرئيس الشهيد".

واستطرد في حديثه : واعلم، أن الله سلطك (ومن خلفك) على هذا الخائن؛ ليجعله آية، وعبرة للعالمين، بما اقترفه في حق الرئيس الشهيد، ومئات الآلاف من المصريين الذين وقفوا في وجهه، ولم ينحنوا أمام بطشه، وفجوره، وضحوا بأرواحهم وأعمارهم، حفاظا على هذا الوطن .. ولولا الحالة التي صنعها هؤلاء - بدمائهم وصمودهم - على مدى 6 سنوات، ما كان يتعاطف الناس معك اليوم، وما كنت لتلقى - لديهم - هذا القبول .. أنت والمصريون جميعا، مدينون لهؤلاء بحياتكم.



