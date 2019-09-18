شاهد ظهور لـ فيفي عبده والجمهور يعلق: مش كانوا وزعوا جمالك على البنات

تفاجأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة الفنانة المصرية فيفي عبده، حيث شاركتها مع جمهورها على حسابها الشخصي بموقع “انستجرام”.

وظهرت الفنانة المصرية بفستان أزرق اللون مطرز، وتسريحة شعر للأعلى، ومكياج هادئ يبزر ملامحها، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، فمنهم الذي علق بالسلب عليها مثل “حد يقولها أن دا لبس مراهقة يا ناس”، والإيجابي كان مثل: “قمر يافوفا”، “مبتكبرش” وغيرها من التعليقات المتفاعلين مع الصورة.

وفي وقت لاحق، نشرت الفنانة فيفي عبده صورة وهي ترتدي عباءة باللون الأصفر، مزينة بالنقوش الزاهية، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياج جذابًا يتناسب مع إطلالتها الجميلة، كما علقت عليها: ” قوتنا واحدة انتظروني بإذن الله على mbc cinq”.

وأعلنت مؤخرًا مجموعة قنوات “MBC” عن إطلاق “MBC5” أو “MBC Cinq” بالفرنسية التي تحمل شعار قوتنا واحدة، ينطلق البث الفضائي لـ “MBC5” يوم السبت 21 سبتمبر الحالي، وأول عرض تبدأ به القناة هو الموسم الخامس من برنامج “the Voice”.

وتستعد فيفي عبده لطرح برنامجها الجديد “خلي بالك من فيفي” وهو برنامج مقالب كوميدي، يستضيف عدداً من الفنانين المغاربة والعرب، من تقديم فيفي عبده، وزينب عبيد.