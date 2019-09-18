شاهد: حقيقة القبض على والد محمد علي في مصر

تداول العديد من رواد مواقع التواصل ومصادر مصادر إعلامية محلية اليوم الأربعاء، نبأ اعتقال والقبض على والد الفنان والمقاول المصري محمد علي بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم.

وبهذا الصدد، نشرت مصادر إعلامية محلية وعربية، يوم الأربعاء تفاصيل خبر القبض علي محمد علي الفنان والمقاول المصري من قبل السلطات الاسبانية، وذلك بعد الفيديوهات التي بثها وهاجم فيها كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية.

وتداول نشطاء صورة منسوبة لإحدى القنوات المحلية في مصر، وكتب عليها : "عاجل.. قوات الشرطة في إسبانيا تلقي القبض على محمد علي بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة الاسبانية والسفارة المصرية وجاري ترحيله إلى مصر عبر طائرة حربية متوجهة إلى مطار القاهرة الدولي".

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وتأتي هذه الأنباء عقب نشره الفنان والمقاول المصري محمد على، مقطع فيديو حث من خلاله المواطنين على التظاهر من أجل تغيير الرئيس الحالي. وفق الجزيرة نت الذي أشار إلى استنفار وطوارئ حدث في وزارة الداخلية المصرية بفعله.

يشار إلى الفنان محمد علي قد نشر مؤخرا العديد من الفيديوهات، التي تحدث خلالها عن فساد النظام المصري، ومتهما الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال منصبه في الكثير من البذخ والثروات غير المشروعة.