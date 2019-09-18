سبب اغلاق تلفزيون المستقبل بقرار من سعد الحريري

قرر سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل، مساء يوم الأربعاء 19 / 9 / 2019، تعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين فيه.

وقال الحريري في بيان صحفي : "يعز علَّي أن أعلن اليوم قرارا بتعليق العمل في تلفزيون المستقبل وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدت إلى إقفال جريدة المستقبل". بحسب الأناضول.

وأضاف "القرار ليس سهلا علَّي وعلى جمهور تيار المستقبل، ولا على جيل المؤسسين والعاملين والعاملات وملايين المشاهدين اللبنانيين والعرب، ممن واكبوا المحطة لأكثر من ربع قرن وشهدوا لتجربة إعلامية مميزة كرست الجهد والإمكانات والكفاءات لخدمة لبنان والقضايا العربية".

يذكر أن تلفزيون المستقبل هي قناة فضائية لبنانية تبث باللغة العربية. أسست في لبنان في عام 1993 عن طريق الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق.