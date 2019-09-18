حمار حديث الولادة يثير حيرة العلماء (شاهد)

أثار حمار وحشي حديث الولادة منقط بشكل غير مألوف، حيرة العلماء، حيث رصدته عدسات الكاميرات في محمية ماساي مارا في جمهورية كينيا بأفريقيا.

المرشد السياحي أنتوني تيرا كان أول من رأى المهر، وكان يعتقد في البداية أن النقاط الموجودة عليه "من صنع البشر"، قبل إدراك أنه يعاني اضطراب الميلانين.

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الميلانين مادة صبغية بروتينية في جلد الإنسان والحيوان، وهي المسؤولة عن منح البشرة لونها.

وقال بارمال لومين، المتخصص في الحياة البرية داخل المحمية، إن حالة الحمار الوحشي المنقط نادرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة مشابهة.

ووفق "سبوتنيك"، فإن العشرات من الدراسات لفتت إلى أن الحمير الوحشية طورت شكل جلدها الحالي المخطط باللونين الأسود والأبيض لإبعاد الحشرات الضارة والتخفي عن الأعداء.