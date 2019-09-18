موعد الحلقة الأولى 1 من برنامج ذا فويس للكبار The Voice - الموسم الجديد

أعلنت مجموعة إم بي سي، عن موعد انطلاق أولى الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج مسابقة المواهب الغنائية "ذا فويس" The Voice، حيث من المقرر أن يشهد البرنامج لجنة تحكيم جديدة.

وتتكون أعضاء لجنة التحكيم في الموسم الجديد الذي ينطلق في الـ 21 من الشهر الجاري تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية، من الفنانة سميرة سعيد، والفنانة أحلام، الفنان راغب علامة، والفنان محمد حماقي.

وأجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس" The Voice.

من جهته، قال الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر لموقع "ET" بالعربي "راغب لديه خبرة كبيرة، وسميرة سعيد أستاذتنا، والباقين بالتأكيد سيساهمون في البرنامج بطريقة رائعة".

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وأعرب الساهر عن حزنه وانزعاجه من عدم وجود عاصي الحلاني بلجنة التحكيم قائلًا "عاصي ليه ينسحب المفروض يكون موجود".

وفي سياق آخر، طرأت التغييرات أيضا في بعض أعضاء لجنة برنامج "ذا فويس كيدز" وتتكون أعضاء لجنة التحكيم الجديدة من الفنان محمد حماقي، والفنان عاصي الحلاني، والنجمة نانسي عجرم.

وكانت اللجنة في الموسمين السابقين تتكون من نجم الجيل تامر حسني، والقيصر كاظم الساهر، والنجمة نانسي عجرم، حيث حققت اللجنة وقتها قبولا جماهيريا واسعا في العالم العربي.ش