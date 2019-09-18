اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 في العراق - الوجبة الجديدة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأربعاء، اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 الوجبة الجديدة، وفق ما أعلنته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

في سياق اخر، وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان فريق الرصد الميداني في الوزارة بزيارة المواطن (ك,ع) بعد عرض حالته عبر وكالة الانباء والاعلام العراقي لتفقد حالته وتقديم المساعدة الممكنة له.

وزار الوزير فريق الرصد الميداني دار المواطن (ك,ع) الكائنة في الكرخ - شارع حيفا يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019، حيث تبين انه اب لثلاثة اطفال يسكن في غرفة مستاجرة لاتصلح صحيا للسكن فيما تم تسجيل بياناته للنظر في امكانية شموله باعانة الحماية الاجتماعية.

والتقى الوزير عددا من اعضاء مجلس النواب العراقي لبحث الجوانب التي تصب في مصلحة المواطنين، مؤكدا على ضرورة التعاون والتواصل وتضافر الجهود بين الحكومتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق فضلى الخدمات للمواطنين وللتخفيف عن معاناة الفئات المعوزة.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2019 (نينوى وصلاح الدين) اضغط هنـــــــا

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