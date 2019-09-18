شاهد: مصري يصل إلى بريطانيا مختبئًا في صندوق سيارة

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاربعاء، ان الشرطة السياحية قد امسكت مراهق مصري مهاجر كان يختبئ في صندوق سقف سيارة زوجان بريطانيان كانا في رحلة إلى فرنسا.

ووفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية، عثر سيمون فنتون وزوجته سالي، من مدينة نيوبيري في بيركشاير، على الصبي البالغ من العمر 17 عامًا، الذي كان يختبئ في صندوق سقف السيارة، عقب عودتهما إلى بريطانيا من رحلة لمنطقة كاليه بفرنسا.

وقال فنتون إنه اكتشف الصبي بعد أ، رأى قدمين تخرج من الصندوق، وأخبره الصبي أنه من مصر، وتم إبلاغ شرطة تايمز فالي واعتقلت الشاب للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالهجرة.

وقال فنتون، واصفًا المشهد: "بعد عشر دقائق تقريبًا من عودتنا إلى المنزل، طلبت مني زوجتي سالي أن أعود بسرعة، ورأيت قدمين تخرجان من جانب صندوق سقف السيارة، ولم يدر أي منا ما كان يحدث".

وقال: "ثم خرجت يد صغيرة ورأينا شخصًا ما. كانت صدمة كبيرة عندما اعتقدنا أنه قد يكون قادمًا معنا من رحلتنا من كاليه".

وأوقف الزوجان السيارة في الشارع، لأنها مزودة بصندوق سقف لا يتناسب مع قواعد الانتظار في مرأب السيارات المخصص في الفندق الفرنسي، ثم تجاوز الزوجان بالعبّارة منطقة كاليه إلى دوفر، قبل العودة إلى ديارهم.

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واتصل الزوجان بالشرطة على الفور بعد أن أدركوا أن الصبي حوصر في صندوق السقف، وقال إن الشرطة حذرتهم من الوقوف خشية أن يكون بحوزة الصبي مسدس، لافتا الى أن صندوق سقف السيارة كان فارغًا من أي متعلقات تخصهم.

وأضاف: "لقد بدأ الصبي سعيدًا بالخروج من الصندوق، ومطمئنًا عندما شاهد وجود الشرطة. أعتقد أنها كانت بالنسبة له مهمة تم إنجازها".

وتابع فنتون: "في الواقع، أنا متعاطف معه كثيرًا، ولا أنزعج من دخوله إلى بلدنا، لكن كان الموقف بمثابة صدمة لنا".