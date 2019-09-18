شاهد: شادي سرور ينضم للفنان محمد علي ويهدد السيسي

أعلن الفنان والمدون المصري الشهير شادي سرور، دعمه للفنان محمد علي واصفًا دعوته بأنها "بداية لثورة جديدة" في مصر، مؤكدا أن ما تم كشفه هو جزء بسيط من الفساد الموجود في كل مكان في مصر.

وطالب سرور عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، بأن يكون التحرك القادم أكثر تنظيمًا كي "نحمي الثورة من الفيروسات" التي أجهضت ثورة يناير.

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في المقابل، حاول نظام السيسي وكتائبه الإلكترونية التصدي للحملات المتلاحقة من محمد علي لاسيما مع تصاعد عدد المتفاعلين مع دعواته بالتدوينات والتظاهرات، الأمر الذي أقلق النظام في مصر.

وأطلق أنصار السيسي وسومًا مضادة مثل "تحيا مصر" و"هنكمل معاك المشوار يا سيسي"، وكان آخرها "مليون ريتويت دعم للسيسي"، وكلها لم تتجاوز عدد التغريدات فيها عن ثلاث آلاف تغريدة، ومنها ما تحول لمادة للسخرية من السيسي ونظامه.

ولجأ النظام كذلك إلى توظيف الفنانين للدفاع عن السيسي، فظهر عدد من الفنانين المصريين في فيديو مرتب أمس يؤكدون دعمهم للسيسي بالقول "إحنا معاك ياريس"، بالإضافة إلى إطلاق أغنية شعبية ضد محمد علي.