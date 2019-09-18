شاهد: كويتية تهاجم السيسي وتدعو حكومتها لوقف المساعدات عن مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الى فتاة كويتية، هاجمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناشدت حكومتها بوقف المساعدات عن مصر بعد اعتراف السيسي باستخدام هذه المليارات في بناء قصور الرئاسة.

وقالت الفتاة الكويتية في المقطع المصور: “لما انتوا توزعون قروض ومنح وهبات حق الدول ما قلنا شيء سياسة خارجية، لكن لما يصرح رئيس دولة إنه يبني بالمنح والقروض قصور يقى لا لازم نتوقف الكويتي أولى شوارع الكويت أولى التنمية أولى”.

واستنكرت الفتاة :”ليه أحط فلوس الكويت للقصور والدولة دي أساسا ـ تقصد مصر ـ مليئة بالقصور الفلوس دي أولى بيه الشعب الكويتي ومشاريع التنمية”.

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وفي وقت سابق، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو الى المقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي، وحازت على اهتمام المصريين.

وأكد علي وجود وقائع فساد كبرى، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة ووجّه على اتهامات للسيسي وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

لكن الرئيس المصري بادر إلى استخدام لغة المؤامرة محذرا مما اعتبره مؤامرة لـ”تشوية جهود الجيش، وتغيير حكم مصر”.ويعد اعتراف السيسي أول رد ضمني على اتهامات المقاول محمد علي.

وقد محمد على بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات منذ أسبوعين تقريبًا يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، ليرد عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جلسة ”تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع“، ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة