شاهد: خبير يكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية يوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية المحلية، بشأن تعرض البلاد لعاصفة ثلجية غدا الخميس.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية على فضائية "صدى البلد": "إن كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي عن حالة الطقس غير صحيح نهائيا، وغير علمي".

Advertisements

وأشار إلى أن "هناك أشخاصا يروجون إشاعات عن الأرصاد الجوية في الفترة الأخيرة منها الإشاعة التي تداولها البعض عن موجة ثلجية ستضرب البلاد".

وأضاف أنه نفى الخبر أكثر من مرة، والأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس يوميًا عبر الصحافة والتلفزيون، والصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية عبر الفيس بوك.

وأوضح عبد العال أن درجات الحرارة ثابتة ما بين 32 و33 درجة، حول المعدل، ولكن نسب الرطوبة في الطقس هي التي تتغير مما يشعرنا بحرارة الجو.