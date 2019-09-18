شاهد: مذيعة كلام نواعم تهاجم عمرو أديب وتركي آل الشيخ يتصدى لها

هاجمت مذيعة برنامج كلام نواعم والكاتبة السعودية سمر المقرن الإعلامي المصري عمرو أديب صاحب برنامج "أصل الحكاية" في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" تعليقاً على فيديو نشره تركي آل الشيخ للإعلامي المصري.

و استنكرت المقرن في تغريدتها عدم اختيار تركي آل الشيخ لمذيع سعودي بدلا من أديب، حيث أنه يسعى إلى "الدراهم" فقط، ولن يلبث أن ينقلب إذا ما توقفت. أما المواطن السعودي فلا يباع ولا يشترى، على حد تعبيرها، فرد آل الشيخ: "ما اسمح لك... ومو انتي اللي تختاري من احط ومن لا! ويا ليتك ركزتي في المحتوى".

وكان الإعلامي المصري قد عرض في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر برنامج هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لليوم الوطني الـ 89، التي يترأسها تركي آل الشيخ.

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وتحدث أديب وفقاً لروسيا اليوم، عن البرنامج الذي تجري فعالياته في جميع مدن المملكة، والذي يستحقه الشعب السعودي، بينما لا تتضمن هذه الفعاليات حفلات موسيقية وغنائية فحسب، على حد تعبيره، بل تتضمن ألعابا نارية، ورقصة العرضة، وتجارب للمواطنين السعوديين في مجالات التراث والفنون التشكيلية وشتى ألوان المواهب.

ودائماً ما يركز الإعلامي المصري في حلقاته ضمن برنامج "أصل الحكاية" على الدول، مصر والسعودية والإمارات ويصفها بمثلث قوة المنطقة العربية.