رابط التسجيل في وظائف تعليم مكة 1441 في السعودية

أعلنت مديرية تعليم مكة اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الوظائف الشاغرة في الإدارة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31 وبند الأجور (أ) لمدة سبعة أيام عبر موقع الإدارة بحسب الشروط المعلن عنها.

رابط التقديم لوظائف تعليم مكة اضغط هنا

وحددت المديرية شروط التقدم للوظائف من بينها أن يكون المتقدم سعودياً وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة.

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وأوضحت أن شروط التقدم لوظائف تعليم مكة: أن يكون مقر السكن في مدينة (مكة المكرمة) مع إحضار ما يثبت ذلك، حسب رأي لجنة التوظيف، وألا يقل عمر المتقدم عن (35) عامًا لمدارس البنات ولا عن (25) عام لمدارس البنين واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة.

ويشترط أن يكون جمع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية وألا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية وأن يكون لائقًا طبيًا.

وشدد تعليم مكة على أن جميع الطلبات السابقة الورقية والإلكترونية تعتبر لاغية، وعلى جميع المتقدمين اعادة تقديم الطلبات مرة أخرى وانتظار النتائج في مديريات مكة.