أول رد من المصمم الإيطالي على سرقة المرحاض الذهبي

علق الإيطالي كاتيلان المصمم و صاحب فكرة المرحاض الذهبي الذي صنعه منذ سنتين، و الذي تم سرقته مؤخراً من قبل مجموعة لصوص أثناء معرض فني كان داخل قصر بريطاني.

وقال الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي يبلغ من العمر 58 عاماً، " تأملت أن تكون هذه السرقة مدفوعة بقضية سامية على طريقة شخصية روبن هود الخيالية، التي كانت تسرق الأغنياء لمساعدة الفقراء."

واوضح ان المرحاض الذي سُرق مصنوع من ذهب عيار 18 قيراطاً ويحمل اسم (أمريكا) وثمنه يبلغ حوالي 5 – 6 ملايين الدولارات، سرق أثناء اقامة معرض فني داخل قصر بلينهايم البريطاني

ومن جهتهت أوضح المدير العام لقصر "بلينيم"، دومينيك هار، أن سعر هذا المرحاض يقدر بين 5 و6 ملايين دولار وهو لم يستبعد احتمال أن يقوم السارقون بتذويب الذهب، وبيعه لكسب المبلغ الكبير، وفقاً لموقع لبنان 24.

وصرحت الشرطة البريطانية، أنها تبذل قصارى جهدها لمعرفة التفاصيل، بعد أن ألقت القبض على رجل للاشتباه في تورطه بالسرقة ، موضحةً أن اللصوص كانوا يستقلون سيارتين وقام باقتحام القصر، وأزالو المرحاض قبل الساعة الخامسة صباحاً ، مما تسبب بأضرار بالغة وتسرب المياه من المكان.