هكذا رد كريم فهمي وزوجته على جمهور الانستغرام

فاجئ الفنان المصري كريم فهمي وزوجته الجمهور بصورة مشابهة لصورة ابنتهما مع إخفاء ملامح وجهيهما عبر حسابه الخاص على انستغرام معلقاً عليها "حد ليه شوف بحاجة؟

جاءت الصورة كرد ثانٍ على تعليق إحدى متابعات كريم فهمي على انستغرام بشأن ابنتيه ناعومي وكاميليا اللتان تعرضتا لحملة تنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورة لهما في زفاف أحمد فهمي.

وعقب نشر صورةً لعائلته جاء رد من المتابعات بطريقة غير ملائمة: "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين إن شعرهم سلك مواعين." !، واستفز هذا التعليق أحمد فهمى شقيق كريم، ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متفهما ومتوازناً معلقاً :"السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف و ده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في صورة بناتي".

Advertisements

وعلق فهمي على صورته مع زوجته دانيه:" حد ليه شوق في حاجة؟، مساء الفل على المحترمين، ولاد الناس المتربية" في إشارم لرد على المتابعات وعدم استهانته بالتنمر على أطفاله.





يشارك كريم فهمي في تصوير فيلم "ديديو" إلى جانب بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، وفقاً لـ "مصراوي".