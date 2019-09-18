احتفالات وهدايا وأشياء أخرى هكذا احتفل الهنود بعيد ميلاد رئيسهم

أقام أنصار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي احتفالات ليوم مولده الذي يبلغ فيه 69 عاماً، و أعدوا خلالها كيكة عيد ميلاد كبيرة نقش عليها اسمه إلى جانب صوره كما أهداه أحدهم تاج ثقيل مصنوع من الذهب إضافة لصناعة فيلم سينمائي يحكي سيرة حياته.

وقضى مودي يوم ميلاده في ولاية جوجارات مسقط رأسه وخاطب حشدا من الناس وزار متنزها للفراشات.

ويستقي زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي والذي يرأس الوزراء منذ عام 2014 معظم الدعم من أنصاره المحافظين الذين يرونه أقوى زعيم للهند منذ عقود وقادرا على تحويلها إلى قوة عظمى.

لكن منتقديه يقولون وفقاً لرويترز، إن مودي لا يستطيع السيطرة على الجماعات الهندوسية المتشددة التي تستهدف الأقليات ومنهم المسلمون وتقوض المبادئ العلمانية للدستور الهندي.

ونشر أكشاي كومار، أحد أشهر ممثلي بوليوود والذي ذاع صيته لتقديمه أفلاما ذات موضوعات قومية، ملصقا على تويتر لفيلم مرتقب عن مودي.

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وفي العام الحالي صدر فيلم عن السيرة الذاتية لمودي بعد يوم من إحرازه فوزا كبيرا في الانتخابات العامة.

وذكرت وسائل إعلام أن أحد المعجبين برئيس وزراء الهند قدم تاجا من الذهب وزنه 1.25 كيلوجرام في أحد المعابد في فاراناسي، دائرة مودي الانتخابية بشمال الهند.

وأشاد المعجب أرفيند سينغ برئيس الوزراء الهندي مودي بالقول :"إنه يبني الأمة بأسلوب لم يسبق له مثيل. قررت التبرع بتاج ذهبي كي يلمع مستقبل مودي وبلادنا مثل الذهب“.