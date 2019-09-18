شاهد فيديو حليمة بولند ترقص بالجلابية الضيقة

نشرت منصات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019 مقطع فيديو للإعلامية الكويتية حليمة بولند وهي ترقص بالجلابية الضيقة والبرقع حيث آثار ذلك حفيظة الكثير من المتابعين والإعلاميين الذين اتهموها بأنها تفعل ذلك من أجل جذب كبار السن.

وظهرت حليمة بولند في مقطع الفيديو وهي ترتدي جلابية ضيقة حمراء اللون ومكشوفة الكتفين وبرقع على وجهها وترقص على أنغام أحدى الاغنيات ، حيث تعرضت لموجة من التعليقات والانتقادات على الحسابات التي قامت باستعادته على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" واتهمها الكثيرون بأنها تعمد إلى جذب الرجال كبار السن.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت في وقت سابق على الإعلامية بعد الضجة التي أثارتها وثيقة انتشرت مؤخراً وأشير فيها إلى حصولها على وكالة عامة من بليونير كويتي وهو ما نفاه الأخير جملة وتفصيلاً.

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ووجه المتابعون انتقادات حادة للإعلامية حليمة بولند ، حيث طالب العديد منهم بضرورة تقديم العلاج النفسي العاجل لها ، منتقدين في ذات الوقت طريقة رقصها الاستعراضي الذي يخالف العادات والتقاليد في دولة الكويت.

وكانت حليمة بولند قد تعرضت قبل أيام لضجة جديدة من خلال مقاطع نشرتها مع ابنتيها مريم وكاميليا في باريس وبجلسة تصوير جديدة جريئة، وذلك بعد الضجة التي أثارتها في الطائرة الخاصة مع ابنتيها.