محمد عبده وأنغام في فعاليات اليوم الوطني السعودي

نشرت أنغام عبر حسابها الشخصي على منصة التويتر، تغريدة تعلن فيها عن مشاركتها في مهرجانات اليوم الوطني السعودي مع الفنان محمد عبده، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات يوم 22 سبتمبر/أيلول في منطقة جازان.

وجاءت تغريدة عبر التويتر للمستشار تركي آل الشيخ وقد سأل أنغام :" فينك ماشاركتيش معانا؟ "، لترد أنغام قائلةً :" أنا معاكم طبعا وده تشريف"، ورد آل الشيخ :" يبقى مع ابو نورة (محمد عبده) في حفل بـ 22 القادم ان شاء الله".

ردت الفنانة المصرية أنغام :" أهلي وأحبابي في المملكة العربية السعودية، انتظروني يوم ٢٢ نحتفل بالعيد الوطني ومع العظيم أبو نوره"، ومن ضمن التعليقات ردت الاماراتية أحلام وقالت " الله الله يا انغام".

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يشار الى أن أنغام ومحمد عبده كانا قد تشاركا في عدة حفلات سابقة كان آخرها قبل شهرين، ضمن حفلات صيف الباحة على مسرح القرية التراثية بمراوة في السعودية، وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً، وفقاً لموقع سيدتي.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستعد الأسبوع القادم في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، لاستقبال اليوم الوطني السعودي، ويحتفي به السعوديون بالمناسبات الوطنية، والتي تأتي بعنوان "همة حتى القمة"، حيث سيكون الزوار على موعد مع العديد من الفعاليات بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة.