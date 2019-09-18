كريم فهمي يرد على تعليق ضد طفلتيه اثار استفزازه

بعد موجة من الانتقادات وحملة التنمر بحق طفلتيّ الفنان المصري كريم فهمي، علقت إحدى المتابعات عبر منصة التويتر بتغريدة وجهتها لفهمي قائلة :" بنت نانسي عجرم اللي زي القمر وأظهرت ملامحها، وانت يا كريم حاطط قلوب على وجوه بناتك، واضح انهم احلى بكتير من بنات نانسى".

وكان هذه التعليق قد استفز المصري كريم فهمي، قام بالرد على التغريدة وقال :" مش قصه احلي ولا أوحش ، قصة ان انا حر، بس للاسف السوشيال ميديا أدت ناس كتير حق التدخل في الحياة الشخصية، يعني حضرتك مقدرش اقولك بتلبسي ده ليه ومتلبسيش ده ليه زي فلانه مثلا متحررة، كده ابقي قليل الذوق."

ويذكر مؤخراً احتفلو بحفل زفاف شقيقه أحمد فهمي على الفنانة هنا الزاهد، الذي أقيم في إحدى فنادق المطلة على نهر النيل المصري، عقب نشر صورةً لعائلته جاء رد من المتابعات بطريقة غير ملائمة: "ايه اللى انت حاطه على وشهم دا ، بس باين إن شعرهم سلك مواعين." !، وفقاً لموقع صدى البلد.

واستفز هذا التعليق أحمد فهمى شقيق كريم، ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمى متفهما ومتوازناً معلقاً :"السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف و ده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في صورة بناتي".