شاهد: تأثر ناصيف زيتون في حفل زفاف أخيه أنس

تداول نشطاء على مواقعى التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها الفنان السوري ناصيف وأخيه أنس، وهو يؤدي باقة من أغانيه في حفل عائلي أُقيم قبل حفل زفاف أخيه، و من المقرر أن تتم مراسم الفرح الخميس القادم.

وظهر في الفيديو، العروس زينة بجانب زوجها أنس وهي تبكي متأثرة بغناء الفنان ناصيف، الذي سيطرت عليه مشاعر الأخوة والمحبة، حيث تأثر الحضور وأيضاً بدا ناصيف متأثراً لزواج أخيه الأصغر خصوصا بعد رحيل والده.

يذكر أن ناصيف زيتون، قد حقق نجاح وشهرة واسعة ونالت اغانيه اعجاب الكثير، وكانت آخر أعماله ألبوم "كل يوم بحبك" ،وتم طرح تقريباً 9 أغاني من ضمنهم ( كرمال الله، ما بظن، أزمة ثقة، تكة، وصلك خبر، سلمي"، وفقاً لموقع الفن.

وكان ناصيف قد إحتفل بوصول عدد مشاهدات أغانيه عبر قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، حوالي مليار مشاهدة ومتابعة لأغانيه وأعماله الفنية، ليثبت من جديد نجاحه في الاغاني التي يقدمها.