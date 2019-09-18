تراند اليوم : سما المصري بالبيكيني وتبهدلت في باريس – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية سما المصري إلى باريس – فرنسا لتمضي بعض الوقت وترفه عن نفسها، رغم أنها لا تعمل ولا تقدّم شيئًا جديدًا.

وقبل سفرها نشرت فيديو جديدًا ظهتر في حوض السابحة، ترتدي البيكني وعلّمت الفتيات على السباحة، وقالت: (طريقه عوم البنات. الفيديو دا كامل علي قناتي الاصليه علي اليوتيوب، انتظروا فيديو من باريس الشقيقه….وحشتوني)

وفي باريس، انتظرت سما المصري لساعات في محطة القطار في باريس، وتبهدلت منتظرة القطار الذي تأخر عن الوقت المحدد، وجلست على الأرض بفستان قصير، وقالت: (نا اترزعت على الأرض في محطه باريس للقطار المتجه لامستردام يوم كامل محدش تاني يكلمني عن تأخير قطارات في مصر.. انا اتبهدلت)