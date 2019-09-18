دنيا بطمة في أول تجربة لها في العمل الدرامي

تستعد المغربية دنيا بطمة لإطلاق مسلسلها الجديد، الذي يعرض لأول مرة على شاشات قناة ام بي سي 5 التي ستبدأ بثها في 21 أيلول/ سبتمبر القادم، و جاءت لتخدم دول المغرب العربي.

وكشفت المغنية دنيا بطمة عن مشاركتها في بطولة مسلسل بعنوان "قلبي نساك" وبطولة الفنان أسامة بسطاوي ومنى فيتو، وبمشاركة نخبة من الفنانين، و سيناريو صديقة عمر، إخراج ابراهيك شكيري.

يشار الى ان بطمة لم تشارك سابقاً بأي إنتاج عمل أو مسلسلات، ولكنت اكتفت بالغناء وفيديو كليبات أو مشاركتها في تتر مسلسلات وكان أهمها المسلسل الكويتي "خوات دنيا"، وفقاً لموقع بصراحة.

و يذكر أن البث الفضائي لـmbc 5 ينطلق مساء السبت القادم، وذلك بالتزامن مع إنطلاق أولى حلقات برنامج ذا فويس في موسمه الخامس، والذي سيعرض حصراً للشعب بلدان المغرب العربي.