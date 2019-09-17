شاهد: شخصية جديدة تتهم السيسي بالفساد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هاشتاج مهاجمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث هاجم وحيد يسرى جرير أساتذة الأورام بمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة السيسي، لاهتمامه ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والأبراج التي تناطح السحاب بالاف المليارات.

وكتب وحيد يسرى جرير: "نحن دولة عظمى تفخر ببناء القصور والمدن العالمية الفاخرة والأبراج التي تناطح السحاب بالاف المليارات بينما مجلس وزرائها يصدر قرارا بتاريخ ١٧ يونيو سنة ٢٠١٩ باقتطاع الجزء الاكبر من الارض المخصصة لبناء أكبر وأحدث مركز أورام فى العالم (١٠٢٠ سرير) لعلاج سرطان المصريين.

وفي ذات السياق وحيد يسرى جرير، كتب : "كنا نتمنى أن تقوم الدولة باعتبار المعهد القومى للأورام الجديد (٥٠٠-٥٠٠) لعلاج كل المصريين أحد المشاريع القومية الهامة كقناة السويس الجديدة ومنتجع الجلالة وشبكة الطرق القومية الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومشروع استزراع المليون ونصف المليون فدان .

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والزراعات المحمية ومشروع القضاء على فيروس C ومشروع التأمين الصحى للمصريين وإسناد المشروع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنهاء المشروع (الذي بدءً منذ عشر سنوات ويسير بما يتم جمعه من تبرعات المصريين ) فى فترة محددة مثل كل المشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة لرفع المعاناة وتضميد الام ملايين المصريين بدلا من تخصيص جزء من الأرض المخصصة للمشروع للاستثمار الخاص".

وتداولت العديد من المواقع الإخبارية المصرية، اليوم، أنباء عن محاولة اغتيال الرئيس المصري بعد فيديوهات محمد علي، والتي لم تشر إلى تفاصيلها هذه المواقع، أو حتى عن كيفيتها التي تحدثت عنها الكثير من التغريدات على موقع "تويتر".