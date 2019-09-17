شاهد: زوج سناء عكرود محمد مروازي يتخذ قرارا صعبا

أكدت الممثلة المغربية، سناء عكرود، اليوم الاثنين، الأخبار المتداولة عن طلاقها من الممثل المغربي، محمد مروازي، دون الافصاح عن الأسباب التي أدت للوصول لهذا القرار.

وقالت سناء عكرود على حسابها الرسمي على موقع "الأنستغرام”: “منذ أشهر اخترنا، مروازي محمد وأنا، إنهاء زواجنا الذي دام عشر سنوات، اتحاد لا يؤطره فقط رابط زواج، بل صداقة متينة، وشراكة إنسانية، وعملية حقيقية، أساسها الاحترام والمودة والحب والمشاركة”.

وأضافت سناء عكرود في التدوينة ذاتها: "سنبقى شركاء إلى الأبد، هو عائلتي وسندي وأنا له بالمثل. ولم أكن لأجد أفضل منه، أبا لأولادنا، زينة والمهدي، بل هو ابني الثالث".

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وأوضحت عكرود أن “إنهاء رابط الزواج، جاء بعد تفكير هادئ، وعميق، سنواصل المشوار العائلي معا، سنكون الرفيق، والسند لبعضنا البعض، ولأبنائنا الحصن الحصين. فـ العائلة تبقى للأبد”، بحسب تعبيرها.

وتفاعل محبو سناء عكرود مع خبر طلاقها، معبرين عن أسفهم لذلك. ويشار إلى أن سناء عكرود لم تكشف عن أسباب طلاقها مع الممثل محمد مروازي.

محمد مروازي هو ممثل ومخرج مغربي من مواليد 28 يونيو 1973 بالرباط، لعب البطولة في عدة أفلام سينمائية وتلفزيونية ومسلسلات من أهمها : ذاكرة معتقلة