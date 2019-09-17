تفاصيل وفاة المخرج الجزائري موسى حداد

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة المخرج الجزائري موسى حداد، أحد أيقونات السينما الجزائرية، وأحد صناع الفيلم الشهير“ معركة الجزائر“ عن عمر ناهز 81 عامًا.

وولد المخرج الجزائري عام 1937 بالعاصمة الجزائر، حيث أمضى سنوات شبابه في صناعة الأفلام، حيث وبرز في المشهد السينمائي الجزائري منذ الاستقلال (1962) من خلال مشاركته كمخرج مساعد في فيلم ”معركة الجزائر“ (أنتج عام 1966) للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو.

وفي بدايته عمل مخرجًا مساعدًا في التلفزيون الفرنسي ”وعرفت“، وبعد عودته إلى بلاده عمل لحساب شركة القصبة (خاصة) لإنتاج الأفلام، ثم مساعد مخرج في فيلم ”معركة الجزائر“، كما اشتغل مع المخرج الإيطالي لوتشيانو فيسكونتي في فيلم ”الغريب“.

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واشتهر الراحل بإخراج عدد الأفلام التي لاقت رواجًا لدى الجمهور الجزائري مثل ”المفتش الطاهر“ (1967)، ”عطلة المفتش الطاهر“ (1972)، ”أطفال نوفمبر“ (1975)، ”حسن طيرو في الجبل“ (1978″، فيلم ”حراقة بلوز“ (2013) الذي يعدّ آخر فيلم يخرجه (يتناول ظاهرة الهجرة غير القانونية).

ويحكي فيلم ”معركة الجزائر“ لمخرجه جيلو بونتيكورفو بمساعدة من موسى حداد في الإخراج، حقبة تاريخية مهمة من فترات كفاح الشعب الجزائري في عاصمة البلاد إبّان الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1830-1962).

وولد موسى حداد في الجزائر، عمل مساعدا في التلفزيون الفرنسي (L'ORTF) ثم في الجزائر لحساب شركة خاصة لإنتاج الأفلام (القصبة) كمساعد المدير في فيلم معركة الجزائر.