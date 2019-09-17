تراند اليوم : بعد انتشار فيديو لها .. وفاء عامر: أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف

استضافت الإعلامية اليمنية – اللبنانية أروى، ضمن برنامجها (تحت السيطرة) الممثلة المصرية وفاء عامر، مساء الثلاثاء، التي تحدثت عن علاقتها الوطيدة بالمخرج المصري خالد يوسف، صاحب الأفلام الجنسية، وقالت إنها مستعدة للعمل معه في أي عمل، ونعتقد بأن المقابلة سُجِلت قبل قضية خالد يوسف المرعبة، وإلا لكان رأي وفاء كان تغير.

اقرأ: وفاء عامر: أنا أعمل أي حاجة مع خالد يوسف – فيديو

أروى عرضت المشهد المحذوف من مسلسل (نسر الصعيد) لوفاء عامر، والذي جمعها مع النجم المصري محمد رمضان، وما تضمنه من إيحاءات جنسية، وقالت وفاء متنهدة، بأنها لا تعلم من سرّب الفيديو على السوشيال ميديا، وأنها صوّرت هذا المشهد ولم تركز، وحين شاهدته في المونتاج، عند الساعة السادسة صباحاً، طلبت من المسؤولين والمخرج ياسر سامي ومحمد أن يُحذف وهذا ما حدث.

لكنها تفاجأت بعد ذلك أن المشهد تم تسريبه دون علمها وقالت: أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان.