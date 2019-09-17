شاهد: الفنانة دنيا بطمة تكشف سرا عن حلا ترك

كشفت المطربة والمغنية المغربية دنيا بطمة عن علاقتها بحلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، والتي انتقلت مؤخراً لحضانة والدها وتعيش حاليا مع زوجة أبيها وأختها الرضيعة غزل.

وقالت المغنية المغربية في أحدث ظهور لها على هامش تكريمها في حفل مهرجان الفضائيات العربية، إن علاقتها بحلا الترك حالياً بخير وأكثر هدوء، مؤكدة أن العلاقة دائماً كانت بخير ولكن الفتنة أشد من القتل.

تحدثت النجمة المغربية دنيا بطمة مؤخراً عن علاقتها بحلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، والتي انتقلت مؤخراً لـ حضانة والدها وصارت تعيش مع زوجة أبيها وأختها الرضيعة غزل.

وحول علاقة ابنة زوجها حلا الترك بابنتها الرضيعة غزل الترك، ردت النجمة المغربية: "الحمد لله.. غزل تحبها.. هي تحب الروج والحمر وهي سعيدة جداً مع حلا.. لأن حلا نزلت براند جديد للحمر، فغزل مستأنسة معاها وسعيدة معها".

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ونفت دنيا بطمة أن يكون هناك خلافات بينها وبين زوجها الذي يقوم في الوقت ذاته بإدارة أعمالها، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو له مؤخراً وهو يقوم بتعنيف أحد الصحفيين ويطلب من زوجته مغادرة المؤتمر، حيث أكدت أن علاقتهما قوية جداً وأن زوجها يرافقها في كل خطواتها الفنية، حيث قالت: "دايماً مع بعض.. ونتصور دايماً مع بعض وهو دايماً معايا".

وتزوجت دنيا بطمة مدير أعمالها موفق الترك الذي يشتهر بالوسط الفني بمحمد الترك، والد المغنية والمتسابقة في أرابز غوت تالنت حلا الترك، وفي سنة 2017 رزقت دنيا باطمة وزوجها محمد ترك بابنة سميت بغزل.