شكرا لبحثكم عن خبر أيُّ الفساتينِ تليقُ بسهرةٍ معك .. شذا الخطيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أي من الفساتين تليق بسهرة معك .هذا الأسود أو ذلك الأحمر . أو الوردي أو ذاك الأزرق .

ما الذي ستعجبه عيناك حين النظر إليه . أيهم قادر على الرقص معك بأنسياب وأن تكون أكثر قربا مني . وأي عطر يذيب احساسك وكأنك سقيت خمرا .

وقفت محتارة والساعة تمضي وقلبي بدأ يخفق بسرعة . عاجزة على الاختيار وأنا واقف بمنامة سوداء حريرية.

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لم أضع علي حتى شيء من الحمرة . أخترت سريعا أقرب الفساتين .وتعطرت بعطر رأيته أمامي .ونثرت شعري الغجري .

بقليل من التجميل لونت وجهي. خرجت مسرعة بكعب عال. وانفاسي متصاعدة حتى كدت أختنق .. ركبت السيارة بجانبه بابتسامة وقبلة ناعمة استقبلني.

حاولت أن أبدو هادئة . وكأنه أدرك توتري . وأشغل التسجيل باغنية مرحة . تراقصت قليلا وضحك . حتى وصلنا . كانت سهرة للروح عبقا وللفكر ثوبا جملني في عينيه واصبح فؤاده من السرور مبتسما .

#شذا_الخطيب