نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية 2019 برقم الجلوس بوابة الحكومة المصرية 

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى،عن الانتهاء نتائج تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية،حيث استنفد الرغبات (66) طالبا منهم، نظرا لتكوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا بلغ (4127) طالبا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجة الشهادات المعادلة الأجنبية 2019 برقم الجلوس بوابة الحكومة المصرية.

وتقدم لكم وكالة سوا الإخبارية رابط نتائج تنسيق طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية 2019 أضغط هنا

ومن المقرر أن يُجرى فتح موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر)، وفي حدود النسبة المقررة وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، في الفترة 16 سبتمبر حتى يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، من يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو 2019، حتى يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المنصرم بسبب تأخر ظهور نتائج شهادات الانجليزي .