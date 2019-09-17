شاهد: والدة محمد على توجه رسالة لابنها

تداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجلا الى ولده محمد على، حيث نشر الإعلامي عمرو أديب حلقة برنامجه ”الحكاية“، تسجيلاً قال إنه لوالدته تهاجمه وذلك على خلفية هجومه على الجيش والرئيس المصري.

وقالت صاحبة التسجيل ”إزيك يا محمد.. قبل ما تركب الطيارة اعرف إن دعوة من أمك تطيرك، هي مزهزه لك اليومين دول، بس اعرف إن أي حاجة تحصلك هتبقى من دعواتي عليك، إنت هربان لأنك حسيت وعرفت إنك مالكش قيمة وسط الناس، أولاد إبراهيم حقهم وابعت لأمك حقها، فرحان بالطيارة وإنك سافرت إسبانيا“.

كما عرض عمرو أديب، رسالة صوتية قال إنها لمحمد علي وهو يُهدد والده بـ“الضرب بالحذاء“، قائلًا: ”رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني، بس إنت عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري، وأنا أبوك وهحط نفسي في الناس علشانك، أهو جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا.. بابا برده“، وتابع علي: ”عشان أما نرجع نديله بالجزمة.. يبقى حقنا“.

فيما قال والد محمد علي عن نجله: ”ياريتني كنت سافرت له ولو مرة واحدة عشان اعرف بيعمل إيه، ومهاجمته لمؤسسات الدولة غير طبيعية، ونفسي أعرف مين اللي عمل في ابني كده، وده تغير تدريجي لا دا فجأة“.

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وأكد أن مسؤولاً قطريا أرسل لابنه طائرة خاصة لنقله لإسبانيا، مضيفًا: ”ابني اتلم على معتز مطر وهشام عبدالله، وبعتله طائرة خاصة من قطر، قالوا له إنت خلاص انضميت لينا، وهشام عبدالله قاله: إحنا جايين ناخد بطائرة خاصة، و نسجوا حوله شبكة عنكبوتية“.

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات منذ أسبوعين تقريبًا يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، ليرد عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جلسة ”تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع“، ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة المقام يوم السبت، 14 سبتمبر الجاري، بقوله: ”والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء“.

الفنان محمد علي هو رجل أعمال ومُمثل مصري، وُلد في 18 يناير، 1978. التحق بورشة لدراسة التمثيل قبل أن يشارك في فيلم القشاش عام 2013، واتجه بعدها للمشاركة في إنتاج فيلم المعدية .