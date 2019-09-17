شاهد: وزيران عربيان يتجولان بمركز تجاري في أبو ظبي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر وزير الدولة الإماراتي رئيس المجلس الوطني للإعلام سلطان الجابر، ووزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، داخل أحد المراكز التجارية في أبوظبي.

وبين الوزيران في المقطع خلال جولة في مركز ”المارينا مول“ التجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهما يتبادلان أطراف الحديث، بعيدًا عن البروتوكلات الرسمية، في صورة اعتبرها طيف واسع من الناشطين تجسيدًا لعمق الصداقة والعمل المشترك بين البلدين.

وعلق أحد المغردين على الفيديو:“ يظهر فيه معالي الأستاذ تركي الشبانة وزير الإعلام السعودي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام في مارينا مول في أبوظبي قبل قليل في لقاء بين قادة إعلام البلدين، عفوية وبساطة هذا المشهد تدل على مستوى العلاقة الأخوية“.

الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي.