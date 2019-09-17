شاهد: قناة فنان عربي تحصد أعلى مشاهدة على يوتيوب

احتفل الفنان المصري محمد رمضان بوصول قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إلى المركز الأول في نسب المشاهدة على مستوى الوطن العربي.

ونشر رمضان صورة له عبر حسابه على إنستغرام، أوضح خلالها وصول قناته لمليارين و80 مليون مشاهدة، معلقا: "الحمد لله أصبحت الفنان صاحب القناة الأعلى مشاهدة في الوطن العربي على يوتيوب تخطينا 2 مليار و80 مليون مشاهدة في وقت قياسي".

وأشارت احصائيات الموقع الشهير،إلى أن أغنية "مافيا"، هي الأكثر مشاهدة بعدد بلغ 153 مليون، وتليها بشكل متقارب العديد من الأغاني التي لاقت شعبية واسعة مؤخرا.

ويعرض حاليا لرمضان بالسينما فيلم "الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ‏شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق.